Koláče bez práce, apropo trpezlivosť vám na ruže kašle

Ok, som členom strany Za Ľudí a môže vám to prísť ako nejaký pokus o propagáciu strany, nedivím sa, článok však píšem z vlastnej vôle, z vlastných pozorovaní ako obyčajný občan bez nároku na akýkoľvek prospech.

Všetci to v nejakom merítku poznáme. V práci pilne pracujeme, snažíme sa dosahovať výsledky, ktoré mame od zamestnávateľa stanovené a dohodnuté, darí sa nám to, pozdvihneme spoločnosť v ktorej pracujeme, no nadriadení si nás aj tak nevšímajú a povýšia radšej kolegu, ktorý sa vie tváriť že niečo robí a je so šéfom proste kamoš. Takto to funguje v bežnom živote, prehoďme to ale na väčší príklad.

Nadriadení= voliči

Šikovný zamestnanec= Za Ľudí, SaS....

Zamestnanec prefíkaný= strana X

V rovnici namiesto X možno dosadiť rôzne strany- nehanbil by som sa za ĽSNS, Hlas, Smer, Sme Rodina., avšak výber nechám na vás.

Mária Kolíková dnes riadi spravodlivosť a čistí justíciu ako žiadny iný minister predtým, robí si svoju prácu. Tvrdo a poctivo pracuje, nezvoláva každý deň tlačovku, nevyťahuje svoje úspechy v diskusných reláciách, proste si svedomito plní to, čo pred voľbami sľúbila. Veronika Remišová riadi MIRRI, veľmi transparentne a účinne, pomáha so sociálnymi balíčkami, rýchlo stopla nefungujúcu a drahú prevádzku siete Govnet. Ján Benčík dlhodobo poukazuje veľmi trefne a správne na obrovské paradoxy neonacistov, konšpirátorov a rôznych iných extrémistov. Pokračovať by som mohol kľudne ďalej. Ale podstata veci je niekde inde.

Ministerka Kolíková (SITA)

Máme tu jednu konkrétnu neonacistickú stranu, ktorá aj napriek tomu, že dokázateľne nič nerobí, má stále vyššie preferencie. Je možnosť, že sa dostanú do parlamentu opäť. Znovu však budú vysedávať v laviciach, polarizovať spoločnosť a robiť škodnú.

Máme tu stranu, ktorá naopak robila až moc. Zlého. Pellegrini so svojim chutným zoskupením má za sebou viacero káuz. Rovnako ako jeho spolupracovníci Saková, Raši a spol.

Smer spomínať hádam už ani nebudem. Pijavica ktorá si za 12 rokov vládnutia pomohla do dôchodku.

Kotlebovci, na mňa pôsobí táto fotografia naozaj mrazivo... (SITA)

Populistickým a dogmatickým stranám sa zle sleduje to, keď sa robí niečo potrebné a podstatné. Preto to potrebujú zakrývať minoritnými hodnotovými otázkami a robiť okolo nich Halo (interupcie, zatvorené obchody v nedeľu, LGBTI....) čuduj sa svete, ono to funguje. Nakoniec zoskupenia ktoré toho robia najmenej a kričia najviac budú tie, ktoré dostanú od ľudí najväčší mandát. Pretože nikomu sa nechce sledovať poctivú, mravenčiu prácu ktorá prinesie výsledky o pár mesiacov či rokov a reálne nám zmení život. Nie, my to chceme teraz, hneď a za čo najväčšieho humbuku.

Pokiaľ naďalej budeme vkladať našu krajinu do rúk ľudí, ktorí sú v politike na to, aby si nakradli, aby si pomohli, aby prerazili svoju ideológiu alebo len tak, z pasie a recesie (pozerám sa na teba Boris) nikdy sa mať dobre nebudeme. Sledujme prácu a všímajme si kto pomáha Slovensku a kto mu naopak škodí a možno začneme byť konečne tou modernou, demokratickou a európskou krajinou akou chceme byť.

Prajem Vám krásny víkend

Milujte sa, množte sa, sme si rovní....