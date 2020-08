Fico a jeho Belemnofóbia.

Belemnofóbia je chorobný strach z ihiel a ostrých predmetov. Bývalý predseda vlády a demagóg, Fico, ňou zjavne trpí.

Pred týždňom sa televízia Markíza vo svojej ankete pokúsila zistiť, kto z politikov by sa dal zaočkovať prípadnou vakcínou proti COVID-19 (https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2003882_anketa-dali-by-sa-proti-covid-19-zaockovat-fico-kollar-ci-matovic). Urobila tak v dobe, keď pociťujeme silné dopady reštrikcií v ekonomike. V dobe, keď nám opäť začínajú narastať prípady. Nebudem tu spomínať odpovede ostatných opýtaných politikov, ktorí by koniec koncov s vakcináciou súhlasili - Boris Kollár, Igor Matovič, Vladimíra Marcinková, Lucia Nicholsonová a Irena Biháriová. Ale zaujalo ma vyjadrenie kontroverzného poslanca zo zadnej lavice, Fica.

Konšpirátor rok 2020 (Denník N)

„Predseda strany SMER - sociálna demokracia, Róbert Fico, vôbec nemá chuť dať sa zaočkovať a „pchať" do seba chémiu, na ktorej zarábajú len a len farmaceutické spoločnosti, keďže za takmer každou pandémiou treba hľadať práve farmaceutické spoločnosti.“

Bože, on sa zbláznil. Opäť.

"Opäť hovorím kvôli tomu, že niečo podobné sme už z úst RF počuli v roku 2010 pri pandémii prasacej chrípky, kde sa nechal počuť v rovnakom duchu.

"Nedal som sa, nedám sa zaočkovať pokiaľ ide o pandemickú chrípku, pretože môj názor je, že ide o veľkú hru farmaceutických spoločností," vyjadril sa v roku 2010 na adresu vakcinácie proti H1N1 vtedajší predseda vlády SR.

"V tej dobe s ním, samozrejme, nesúhlasil ani minister zdravotníctva, Raši, ani hlavný hygienik, Ivan Rovný.

Konšpirátor rok 2010 (Pravda)

Je jasné, že každý jeden človek je zodpovedný za svoje telo a zdravie, každý človek má právo mať názor na vakcináciu. Tu sa ale nejedná o jednotlivcov, ide o verejné zdravie, ktoré je zodpovednosťou nás všetkých. Nenechajme zomrieť tisíce ľudí navyše len kvôli vyjadreniam konšpirátorov a populistov.

"Fico a Trump majú veľa spoločných znakov. Jedným z nich je aj ten, že nedokážu v dobe krízy krajinu podržať.

P.S. Vo svete bolo doposiaľ nakazených 19 820 610 ľudí, 729 809 z toho zomrelo. Áno, to nie sú len také čísla, sú to ľudia, ktorí mali rodiny, známych a milovaných. Boli to ľudia ako my.

Tento článok venujem môjmu internetovému priateľovi Lucasovi z USA, ktorý 6.8.2020 vo veku 36 rokov zomrel na COVID-19. RIP Lucas.

Milujte sa, množte sa. Sme si rovní priatelia.