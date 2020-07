Akademik a unikát Blaha

Nový podpredseda Smeru-SD, kedysi “slniečkár” a metalista, dnes zjavne kontroverzný ľavicový extrémista.

Samozrejme, vyzerá to, že to píšem o 2-3 roky neskôr, než som mal, že som zaspal dobu, pretože toto už o ňom všetci vedia. Dnes je ale táto situácia úplne iná. Krotiteľ banov, Blaha, sa dostal na vrchol svojej straníckej kariéry veľmi nepekným spôsobom, klamstvami a pretvárkou. Kde ale nastal vlastne zlom?

S poslancom Jurajom Drobom Pride 2014 (Pluska, Facebook)

Pred pár rokmi prechádzal cez Bratislavu v dúhovom pride, podporoval ideológiu a ešte sa tým aj chválil na osobnom Facebooku. Vedel, že bolo v móde byť tolerantný, doba bola jednoduchšia. Postupne si však všimol, že v našej krajine vďaka anti-LGBT propagande rastie nenávisť a dajú sa na tom nahrať politické body, svoj postoj razantne zmenil a pretransformoval sa na to, v čom ho poznáme dnes. Šíri hoaxy a nenávisť.

“Je neprípustné, aby pedagóg Akadémie PZ v Bratislave zastával názory, aké svojimi vyjadreniami a statusmi na sociálnych sieťach verejne prezentuje PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., ktorý pôsobí na Akadémii PZ v Bratislave ako odborný asistent na katedre spoločenských vied."

-Vyjadrenie akadémie PZ, po ktorom vyhlásili na jeho pozíciu výberové konanie.

Kto nesúhlasí so mnou, ide proti mne!

Jeho popularita a preferenčné hlasy mu však vyleteli na vrchol práve po jeho zmene na nenávistnú hrudku a cenzora. Vznikla Facebookova skupina, v ktorej sa združujú ľudia, ktorým už stihol Ľuboš darovať ban, pretože si s ním dovolili nesúhlasiť. Do dnešného dňa má 4635 členov. Som jedným z nich. Vedome sa prezentuje so symbolikou, ktorá je rovnakým dielom nenávistná ako hákový kríž- kosák a kladivo v červenej hviezde. Vysmieva sa všetký ľuďom so spoločným cieľom zrovnoprávniť spoločnosť, útočí na najnižšie emócie agitačným spôsobom a znásilňuje demokraciu v priamom prenose na svojich sociálnych sieťach.

Posledné dni čelí Blaha obvineniu zo strany Národnej kriminálnej agentúry, a to z trestného činu popierania zločinov politických režimov. Neverím, že z toho niečo bude, ale dúfam, že je to jasný signál pre všetkých, že Blaha je konšpirátor a poslanec bez politickej kultúry a pokory.

Smeráci už dlho svojimi postojmi smerujú v demokratickej spoločnosti k záhube, no touto novou akvizíciou dali jasne najavo, že budú pokračovať v tom, čo im ide najlepšie, hoaxy, nenávisť a úmyselné ohýbanie pravdy.

Môže to pôsobiť že Blaha mi leží v žalúdku pre to, že mi je nesympatická ideológia. Nie je to tak. Ľuboš Blaha mi nedá spávať kvôli tomu, že s úsmevom na perách podporuje a uznáva učenia a režimy ktoré potláčajú alebo kedykoľvek potláčali ľudské práva, polarizuje spoločnosť a vyvoláva nenávisť voči Európskej únií aj napriek tomu že bol predsedom výboru NRSR pre európske záležitosti.

Blaha a jeho malý kútik radosti. (Facebook)

Toto je Ľuboš Blaha, predstaviteľ "reformovaného Smeru" a nezodpovedný hazardér s demokraciou, úmyselný klamár a slepý ideológ za ktorého sa hanbí aj SAV.



Milujte sa, množte sa. A nezabúdajme, sme si rovní.