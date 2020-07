Igor, upokoj sa

Pán premiér Matovič sa zase vyznamenal, zatiaľ čo jeho obľúbené dieťa, Kollár, sa drží stoličky predsedu parlamentu zubami nechtami.

Na otázku, či by hnutie Sme Rodina v prípade odchodu Kollára zo stoličky, malo koho dosadiť na post predsedu parlamentu, odpovedá Matovič laxne “Niekto hovorí, že mali, niekto, že nemali, neriešim” s kyslým úsmevom sa pozrie na moderátora. Tak toto nám pekne začína, hovorím si. Matovič sa stále snaží pôsobiť nad vecou, nikto mu však neverí. Prečo by premiér neriešil problémy, ktoré sa týkajú práve jeho vytúženej koalície? Dobre si uvedomuje, čo môže toto spôsobiť. Všetci(?) sme išli do vlády s tým, že pomôžeme rozkradnuté Slovensko postaviť opäť na nohy. Dostali sme od našich voličov mandát na to, aby sme viedli krajinu. Igor vie, že strany SaS a Za ľudí si vážia svojich voličov dosť na to, aby sa nevyhrážali odchodom z koalície. O Kollárovi sa ale, bohužiaľ, nedá rozprávať rovnako.

Keď má konať nekoná, keď má mlčať kričí (TASR)

“Nakoniec to dospeje možno do nejakého hlasovania, ale budú tak poslušne hlasovať, jedna radosť” vyjadril sa predseda vlády na adresu SaS a Za ľudí. Bude nás Igor úkolovať? Na ministrov Gröhlinga a Kolíkovú to už skúsil, nepodarilo sa. Absolutistická ruka Matoviča stále rozpráva o tom, že strany kritizujúce Kollára len napínajú svaly. Medzitým si líder Sme Rodina na tlačovke bezpečne povie, že pokiaľ bude musieť odísť z pozície predsedu parlamentu, odíde aj z vlády. Decko. Nesklopí uši, nepostaví sa pred svojich voličov, neospravedlní sa a nenájde nikoho schopného vo svojej strane na tento post? Uráža svojich voličov, voličov celej koalície, slušných študentov, ale aj svojich vlastných spolustraníkov. Magister Kollár však v ničom z tohoto nevidí problém a vyhráža sa ďalej. Chceme mať vo vláde pseudokšeftára aj naďalej? Matovič sa bojí, “ak nás ostane 78 tak sa môže stať, že prídeme na septembrovú schôdzu a zistíme, že 3 poslancov nám kúpili” koho môže mať namysli neviem, asi sa bojí o svoje zlepené hnutie.

Nerozumiem, ako človek v tak dôležitej funkcii ako je Kollár, dokáže byť týmto spôsobom vzdialený od pokory a zdravej sebareflexie. Svedčí to o ňom ako o detinskom človeku. Keď nemôže mať lopatku on odíde jednoducho z pieskoviska.

Kolár sa nadalej vyhráža (SITA)

Nakoniec by som chcel odkázať predsedovi vlády nasledovné:

Igor, upokoj sa, uvedom si, kto sú tvoji koaliční partneri, a začni, prosím, robiť to, čím si sa zaviazal pre svojich voličov. Keď niekto niečo spôsobí, treba vyvodiť politickú zodpovednosť, keď nie, tak je dobre.

Pekný začiatok pracovného týždňa vám prajem.

Milujte sa, množte sa, sme si rovní.