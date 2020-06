Perestrojka

Bol kapitánom lode, kosil, vešal záclony, sadil zemiaky. Multitalent a bývalý premiér Smeráckej vlády Peter Pellegrini.

Nezabúdajme za úsmev a peknú tvár.

Jamky v lícach závidíš, minulosť však nevidíš (TASR)

Naše nesympatie a averzia voči predsedovi Smeru Ficovi môžu mať za vážny následok aj tiché prijatie Petra Pellegriniho ako prirodzeného nástupcu “modernej” sociálnej demokracie, hlavne že zmizne Róbert. Problémom však ostáva to, že Pellegrini nie je žiadny ideológ, ani veľký sociálny demokrat. Je to oportunista a demagóg, ktorý svojou rétorikou dokáže rozhýbať davy. Tieto davy však rýchlo zabúdajú na to, kto skutočne tento neškodne vyzerajúci usmevavý junák je.

Pellegrini začal svoju politickú kariéru v strane Smer-SD v roku 2000, v rokoch 2002-2006 pôsobil ako asistent poslanca Ľubomíra Vážneho.

Prvé obdobie "už" poslanca Pellegriniho trvalo v rokoch 2006-2010, kde perlil najmä predkladaním pozmeňujúcich návrhov, jeden z nich označil ústavný súd za protiústavný a druhý po verejnej kritike stiahol. Mlčal pri kauze mýtneho tendra, v tej istej dobe ale pôsobil ako predseda komisie pre dopravu, pošty, informatizáciu spoločnosti a komunikacie.

V roku 2012 keď Smer po predčasných voľbách zostavil jednofarebnú vládu, ho označil Róbert Fico za blízkeho a spoľahlivého človeka. Dostal príjemné miestečko na ministerstve financií. Po dvoch rokoch v Smere zistili že pán Pellegrini je výborný lep a dokážu ho dosadiť kdekoľvek aj bez reálnych schopností a znalostí problematiky, stačí keď sa bude usmievať a rozprávať že vie čo robí. Jasný príklad je jeho poverenie vedením ministerstva školstva po demisii Dušana Čaploviča. Následne po kauze CT Pavla Pašku ho nahradil v kresle predsedu NRSR.

Po voľbách v roku 2016 pôsobil najprv ako predseda vlády pre investície a informatizáciu vo vládnom zlepenci Smer, Sieť, SNS a Most. V kresle sa ohrial až do februára 2018. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej načas prebral rezort kultúry a následne dostal poverenie prezidenta zostaviť vládu. Prekopíroval programové vyhlásenie a pokračoval v tieni Róberta Fica vo vládnutí. Po demisii ministerky zdravotníctva Kálavskej dočasne prebral rezort zdravotníctva kde zotrval až do marca roku 2020. Počas koronakrízy zabudol na zdravotníkov a nezabezpečil de facto absolútne žiadne ochranné pomôcky a chtiac-nechtiac prehliadal nefungujúce štátne hmotné rezervy.

Netreba zabudnúť ani na pochybnosti okolo nákupu luxusného bytu pri Dunaji od firmy blízkej J&T za vyše 400-tisíc € v dobe keď pôsobil ako vicepremiér pre investície a obhajoval štátne úľavy pre J&T. Nadobudnutie financií nepreukázal dostatočne a transparentne stále je okolo nich rúško tajomstva.

Vrana k vrane sadá (SITA)

Peter Pellegrini nie je žiadna nová tvár, nie je ani reformátor lavice, je to dlhoročný oportunista a straník ktorý dlhé roky pôsobil v Smere vedľa Fica a vedome prehliadal kauzy. Nezabúdajme, komu chceme zveriť našu krajinu a neverme každému usmiatemu slniečku ktoré pôsobí dôveryhodne.

Prajem Vám pekný začiatok týždňa milujte sa, množte sa, nenadávajte si, sme si rovní