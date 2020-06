Fico chráni zlodejov, Matovič Kollára

Chceli sme slušnú, transparentnú a odbornú vládu, dostali sme nedôstojný kopanec do podkolenej jamky.

Nehovorím, že všetko vo vláde sa robí zle, akurát je viac počuť individuality a sebeckých samoľúbych poslancov. Čo by sme čakali keď sa nám spolu s Kresťanskou úniou, ktorá pôsobí inkvizičným dojmom a nebojí sa otvárať hodnotové otázky v najnevhodnejšej chvíli, dostala do vlády “eminencia” Boris Kollár a jeho zlatučkí snobskí odborníci reprodukcie a materníc. Matovič je trnavák, rovnako ako ja, preto mi absolútne neprekáža to, za čo bol doteraz najviac kritizovaný, že rozpráva tvrdo, alebo je “príliš” drsný a možno trošku neohrabaný...to sme u nás všetci... prekáža mi, že v otázkach dôležitých nepríde a neprinesie rovnováhu ale pôsobí ako ratlík s roztrasenými nohami. Skrátka vidno kto v zväzku Kollár-Matovič nosí sukňu.

Prečo to teda pôsobí, že Kollár je pre Matoviča dôležitejší partner než zvyšok koalície?

Fotky z dovoleniek s mafiánmi, priateľstvo s Petrom Steinhübelom a jasná minulosť hovoria o tom, že Kollár naozaj nezapadá Matovičovi do záťahu proti korupcii a “našim ľuďom”. Pamätáme si, ako už pri voľbách v roku 2016 tvrdil Matovič že si s hnutím Sme Rodina vládu predstaviť vie. Ale Prečo?

Neverím v to, že Oľano si chce iba udržať ústavnú väčšinu. Je v tom jednoduchá ideológia. Kollár a jeho hnutie nemá problém podporiť kontroverzné a populistické(čítaj blog Populizmus: mekka pre neschopných politikov) návrhy, nemá problém stáť pri križiackej výprave proti interupciám a zatvoreným obchodom v nedeľu, hodnotovo si je bližšie s ním než so Sulíkom alebo stranou Za ľudí. A aj za cenu toho, že stratí časť svojej voličskej základne.

Ale aj tak si to poďme rozobrať na drobné.„Danko nie je len falošný kapitán, ale aj falošný doktor práv” zaznelo od Matoviča pri rovnakej kauze vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Dnes sa pozeráme na tento prípad ako cez kopirák a jediné k čomu nakoniec prídeme je zložený papierik s titulom Mgr.? Prečo nevyvodíme osobnú zodpovednosť a nedáme jasný signál všetkým voličom, že my sme to prišli robiť iným spôsobom? Boris Kollár si okolo seba postavil kult osobnosti a namiesto toho, aby hrdo odstúpil bude očierňovať koalíciu v ktorej sú aj ľudia ktorí by chceli pomáhať a pracovať pre ľudí. Kedy sa toto konečne skončí neviem, som si ale z pozície radového občana istý, že to v poriadku nie je a pokiaľ sa s tým niečo nespraví tak dlho v tomto režime nevydržíme. Verím že verejný tlak bude mať úspech.

A na záver, hnutie Sme rodina má za cieľ “Ochrániť rodiny na Slovensku pred ohrozením zvnútra aj zvonka”

Predseda Boris Kollár- 10 žien, 11 detí.

Prosím urobte už niekto niečo s touto fraškou….

Povedzte mi, priatelia čo si o tomto celom myslíte vy?

Prajem vám pekný nedeľný deň, plný voľnosti v tom, či pôjdete do obchodu alebo do prírody. ☺