Populizmus: mekka pre neschopných politikov.

“Zoštátnime strategické podniky, Lacnejšia elektrina, teplo aj voda” alebo “Pre ľudí, za Slovensko” , “Urobíme poriadok, zaistíme bezpečnosť” znie to všetko fajn, je to presne to, čo chceme od politikov počuť. Zapadnú však prachom

Definícia populizmu je: “politická taktika spočívajúca vo vystupovaní na verejnosti tak, že sa zdôrazňuje pochopenie pre problémy ľudí a prípadne sa im aj sľubuje bez reálnych podkladov; tiež vo význame zaujať za každú cenu, bez ohľadu na vec samú”. Ono, vlastne je v poriadku keď politik ukazuje že je ochotný pracovať pre ľudí na Slovensku a tvoriť im lepšie podmienky na život…. Dokonca je v poriadku aj keď si nejaké to “motto” dá na bilboard alebo do názvu strany (☺). Problémom ale je pokiaľ sa populizmus zmieša s demagógiou, pretože v tej chvíli vzniká priestor na nahrávanie si politických bodov na nesplniteľných sľuboch.

toto znie fajn, či? (FB)

“My by sme strašne chceli aby sme tie strategické podniky aj zoštátnili, ale oni (nemusíme ani vedieť kto) nám v tom bránili a vlastne ublížili aj nám ako strane ale aj vám ako obyvateľom” skrátka znie to fajn ja sám som mal nedoplatok na energiách a hovorím si že by sa mi zišiel možno nejaký ten šek od plynární vo výške 10€ (pamätáte?)... Toto sú úsmevné veci ktoré nie sú možno až tak vážné, mohli by sme takto pokračovať do rána.

Ale tu nám začína nebezpečenstvo pretože populisti a demagógovia sa pri úsmevných veciach nezastavia! Niektoré “sľuby” splniť idú aj keby to znamenalo zadĺženie alebo uťahovanie opaskov v rezortoch ktoré tie peniaze proste potrebujú (zdravotníctvo, školstvo). Svetová zdravotnícka organizácia 30. Januára vyhlásila globálny stav zdravotnej núdze kvôli nebezpečenstvu koronavírusu, lenže my sme v tej dobe mali tesne pred voľbami iné problémy. V skrátenom legislatívnom konaní schválili 13. Dôchodok. Nejde o to, že by si dôchodca 13. Dôchodok nezaslúžil… ide o štýl prijatia tohto návrhu tesne pred voľbami. Začalo sa znevažovanie politických súperov ktorým sa toto zdá jednoducho choré, osočovanie že oni vlastne nemyslia na našich dôchodcov. Bohužiaľ na ľudí to aj tak zaberie. Dnes tu máme pandémiu a vidíme že ani krajina ani Sociálna poisťovňa nie sú v dobrej kondícii a 13. Dôchodky sú v ohrození. Keď sme mali riešiť zásobenie Slovenska zdravotníckym materiálom riešili sme toto. Preto je demagógia a populizmus nebezpečná kombinácia. V súvislosti s koronavírusom sa nám tu ale ťahá ďalší obrovský problém s demagogickým podtónom a tým je znevažovanie pandémie a vakcíny ktorá ešte ani nie je. Samozrejme ako ináč v réžií Mariána Kotlebu, ktorý agituje na ľudí aby sa nedali zaočkovať pretože ich očipujú. Rovnako aj s Róbertom Ficom (tak isto ako pri prasacej chrípke v roku 2009) ktorý odmieta nosiť rúško správne a pôsobí ako nejaký hulvát ktorý celému tomuto “elitárstvu” v neštátnych zdravotníckych kruhoch jednoducho neverí. Spoločne dávajú slovákom najavo len to, že iba populisti vedia čo je pre nich najlepšie a nejaký odborníci do toho nemajú čo hovoriť.

Žatva je moja záľuba (TASR)

Jednoducho.... Tí, ktorí sa stavajú naoko najviac na stranu ľudí sú často len demagógovia a populisti, nám občanom pomôže len poctivá práca odborníkov ktorí sa často bohužiaľ tápajú na hranici zvoliteľnosti. Preto sa s vami lúčim slovami ktoré by povedala pani Nora Mojsejová “Slováci, nedajte sa o****ť”.